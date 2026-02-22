Se raconter en images : une exploration du portrait et de l’identité, Musée Georges de La Tour, Vic-sur-Seille

Se raconter en images : une exploration du portrait et de l’identité Samedi 23 mai, 20h00 Musée Georges de La Tour Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Venez découvrir les réalisation de l’école de Lesse réalisées en partenariat avec l’artiste Léo Fabert sur le thème du portrait et la question de l’identité.

Musée Georges de La Tour Place Jeanne d’Arc, 57630 Vic-sur-Seille, France Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est 0387780530 https://www.mosellepassion.fr/index.php/les-sites-moselle-passion/musee-georges-de-la-tour Doté d’une collection de peinture très cohérente, le musée trouve une situation privilégiée à Vic-sur-Seille, ville natale du peintre Georges de La Tour. Le public peut y découvrir une centaine de peintures, du XVIIe au XIXe siècle ainsi que l’exceptionnelle toile « Saint-Jean Baptiste dans le Désert », oeuvre majeure du peintre, achetée par le Conseil départemental de la Moselle en 1994. Le musée présente également des collections historiques vicoises.

Venez découvrir les réalisation de l’école de Lesse réalisées en partenariat avec l’artiste Léo Fabert sur le thème du portrait et la question de l’identité.

Musée GDLT©