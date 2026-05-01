Saint-Vincent, Saint patron des vignerons place Philippe Leroy Vic-sur-Seille

Vic-sur-Seille

Saint-Vincent, Saint patron des vignerons

place Philippe Leroy Office de Tourisme du Pays du Saulnois Vic-sur-Seille Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 12:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Découvrez l’histoire de Saint-Vincent, saint patron des vignerons et personnage important pour Vic-sur-Seille, au détour de cette expositions présentée à l’Hôtel de la Monnaie à l’occasion de la fête de vins de Moselle.Tout public

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place Philippe Leroy Office de Tourisme du Pays du Saulnois Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 01 16 26 contact@tourisme-saulnois.com

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English :

Discover the story of Saint-Vincent, patron saint of winegrowers and an important figure in Vic-sur-Seille’s history, in this exhibition presented at the Hôtel de la Monnaie on the occasion of the Moselle wine festival.

L’événement Saint-Vincent, Saint patron des vignerons Vic-sur-Seille a été mis à jour le 2026-04-30 par OT DU PAYS SAULNOIS