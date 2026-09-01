English break Château-Renard
mercredi 30 septembre 2026 · Château-Renard
Informations pratiques
Château-Renard
English break
45 Place de la République Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 15:00:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Vous avez envie de vous exercer dans la langue de Shakespeare en vous amusant ? Nous vous proposons de venir montrer vos talents au scrabble !
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45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71
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English :
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L’événement English break Château-Renard a été mis à jour le 2026-08-16 par OT 3CBO
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