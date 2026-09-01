Informations pratiques

Château-Renard

English break

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 15:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Vous avez envie de vous exercer dans la langue de Shakespeare en vous amusant ? Nous vous proposons de venir montrer vos talents au scrabble !

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45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71

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English :

Want to practice Shakespeare’s language while having fun? Come show off your Scrabble skills!

L’événement English break Château-Renard a été mis à jour le 2026-08-16 par OT 3CBO