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English Café Médiathèque Lessay

mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque · Lessay

English Café Médiathèque Lessay

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
3 rue d'Ennigerloh
Ville
50430 Lessay
Département
Manche
Tarif

Lessay

English Café

Médiathèque 3 rue d’Ennigerloh Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 16:30:00
fin : 2026-09-23 18:00:00

Date(s) :
2026-09-23

La rentrée 2026 voit l’arrivée d’un nouveau rendez-vous mensuel à la médiathèque le English Café.
Animé par Lily Mccalden, venez discuter et échanger en anglais en toute simplicité et bonne humeur le mercredi 23 septembre à partir de 16h30.

Pour tous, gratuit.   .

Médiathèque 3 rue d’Ennigerloh Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 70 32  mediatheque@lessay.fr

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English : English Café

L’événement English Café Lessay a été mis à jour le 2026-08-25 par Côte Ouest Centre Manche

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