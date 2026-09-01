English Café Médiathèque Lessay
mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque · Lessay
Informations pratiques
Lessay
English Café
Médiathèque 3 rue d’Ennigerloh Lessay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 16:30:00
fin : 2026-09-23 18:00:00
Date(s) :
2026-09-23
La rentrée 2026 voit l’arrivée d’un nouveau rendez-vous mensuel à la médiathèque le English Café.
Animé par Lily Mccalden, venez discuter et échanger en anglais en toute simplicité et bonne humeur le mercredi 23 septembre à partir de 16h30.
Pour tous, gratuit. .
Médiathèque 3 rue d’Ennigerloh Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 70 32 mediatheque@lessay.fr
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English : English Café
L’événement English Café Lessay a été mis à jour le 2026-08-25 par Côte Ouest Centre Manche
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