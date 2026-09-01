English Café Médiathèque Lessay

Informations pratiques

Lessay

English Café

Médiathèque 3 rue d’Ennigerloh Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 16:30:00

fin : 2026-09-23 18:00:00

Date(s) :

2026-09-23

La rentrée 2026 voit l’arrivée d’un nouveau rendez-vous mensuel à la médiathèque le English Café.

Animé par Lily Mccalden, venez discuter et échanger en anglais en toute simplicité et bonne humeur le mercredi 23 septembre à partir de 16h30.

Pour tous, gratuit. .

Médiathèque 3 rue d’Ennigerloh Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 70 32 mediatheque@lessay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : English Café

L’événement English Café Lessay a été mis à jour le 2026-08-25 par Côte Ouest Centre Manche