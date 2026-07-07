Journées européennes du Patrimoine > Visite guidée de l’abbaye de Lessay Lessay
samedi 19 septembre 2026 · Lessay
Informations pratiques
Lessay
Journées européennes du Patrimoine > Visite guidée de l’abbaye de Lessay
1 avenue Paul Jeanson Lessay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’une des églises les plus remarquables de Normandie, connue pour sa voûte sur croisées d’ogives, l’une des plus anciennes du monde. La visite donne également accès aux parties privées le cloître et les jardins. A partir de 12 ans. Durée 1h30. Lieu indiqué à la réservation. Réservation obligatoire en ligne. .
1 avenue Paul Jeanson Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 45 14 34 tourisme@cocm.fr
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English : Journées européennes du Patrimoine > Visite guidée de l’abbaye de Lessay
L’événement Journées européennes du Patrimoine > Visite guidée de l’abbaye de Lessay Lessay a été mis à jour le 2026-07-07 par Côte Ouest Centre Manche
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