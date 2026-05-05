Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Près de votre oreille Robin Pharo L’Abbaye de Lessay Lessay

Lessay

Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Près de votre oreille Robin Pharo

L’Abbaye de Lessay Avenue Paul Jeanson Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07 22:40:00

Date(s) :

2026-08-07

LIGHTEN MINE EIES

Chaque été, Glyndebourne se met en fête, et les jardins vibrent. Ceux de l’Abbaye de Lessay lui emboiteront exceptionnellement le pas cette année, pour une garden-party à l’anglaise. De la Grange à Dîme à l’Abbatiale, des sets baroques se succéderont jusqu’à la nuit.

Durée 1h10, hors entracte .

L’Abbaye de Lessay Avenue Paul Jeanson Lessay 50430 Manche Normandie

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English : Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Près de votre oreille Robin Pharo

L’événement Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Près de votre oreille Robin Pharo Lessay a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche