Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Près de votre oreille Robin Pharo L’Abbaye de Lessay Lessay
Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Près de votre oreille Robin Pharo L’Abbaye de Lessay Lessay vendredi 7 août 2026.
Lessay
Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Près de votre oreille Robin Pharo
L’Abbaye de Lessay Avenue Paul Jeanson Lessay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07 22:40:00
Date(s) :
2026-08-07
LIGHTEN MINE EIES
Chaque été, Glyndebourne se met en fête, et les jardins vibrent. Ceux de l’Abbaye de Lessay lui emboiteront exceptionnellement le pas cette année, pour une garden-party à l’anglaise. De la Grange à Dîme à l’Abbatiale, des sets baroques se succéderont jusqu’à la nuit.
Durée 1h10, hors entracte .
L’Abbaye de Lessay Avenue Paul Jeanson Lessay 50430 Manche Normandie
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English : Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Près de votre oreille Robin Pharo
L’événement Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Près de votre oreille Robin Pharo Lessay a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche
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