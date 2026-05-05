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Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Près de votre oreille Robin Pharo L’Abbaye de Lessay Lessay

Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Près de votre oreille Robin Pharo L’Abbaye de Lessay Lessay vendredi 7 août 2026.

Lieu : L'Abbaye de Lessay

Adresse : Avenue Paul Jeanson

Ville : 50430 Lessay

Département : Manche

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Lessay

Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Près de votre oreille Robin Pharo

L’Abbaye de Lessay Avenue Paul Jeanson Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07 22:40:00

Date(s) :
2026-08-07

LIGHTEN MINE EIES

Chaque été, Glyndebourne se met en fête, et les jardins vibrent. Ceux de l’Abbaye de Lessay lui emboiteront exceptionnellement le pas cette année, pour une garden-party à l’anglaise. De la Grange à Dîme à l’Abbatiale, des sets baroques se succéderont jusqu’à la nuit.

Durée 1h10, hors entracte   .

L’Abbaye de Lessay Avenue Paul Jeanson Lessay 50430 Manche Normandie  

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English : Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Près de votre oreille Robin Pharo

L’événement Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Près de votre oreille Robin Pharo Lessay a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche

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