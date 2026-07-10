AGENDA · Lessay
Animation familles Boîte à ombres chinoises Rue Ennigerloh Lessay
mardi 11 août 2026 · Rue Ennigerloh · Lessay
Informations pratiques
Lessay
Animation familles Boîte à ombres chinoises
Rue Ennigerloh Pôle Petite Enfance Lessay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-11 12:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Construisons une boîte à ombres chinoises pour se raconter des histoires en famille ! .
Rue Ennigerloh Pôle Petite Enfance Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69
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English : Animation familles Boîte à ombres chinoises
L’événement Animation familles Boîte à ombres chinoises Lessay a été mis à jour le 2026-07-10 par Côte Ouest Centre Manche
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