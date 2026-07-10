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AGENDA · Lessay

Animation familles Boîte à ombres chinoises Rue Ennigerloh Lessay

mardi 11 août 2026 · Rue Ennigerloh · Lessay

Animation familles Boîte à ombres chinoises Rue Ennigerloh Lessay

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue Ennigerloh
Adresse
Pôle Petite Enfance
Ville
50430 Lessay
Département
Manche
Tarif

Lessay

Animation familles Boîte à ombres chinoises

Rue Ennigerloh Pôle Petite Enfance Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :
2026-08-11

Construisons une boîte à ombres chinoises pour se raconter des histoires en famille !   .

Rue Ennigerloh Pôle Petite Enfance Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69 

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English : Animation familles Boîte à ombres chinoises

L’événement Animation familles Boîte à ombres chinoises Lessay a été mis à jour le 2026-07-10 par Côte Ouest Centre Manche

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