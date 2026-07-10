Animation familles Boîte à ombres chinoises Rue Ennigerloh Lessay

Informations pratiques

Lessay

Animation familles Boîte à ombres chinoises

Rue Ennigerloh Pôle Petite Enfance Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:00:00

fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Construisons une boîte à ombres chinoises pour se raconter des histoires en famille ! .

Rue Ennigerloh Pôle Petite Enfance Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation familles Boîte à ombres chinoises

L’événement Animation familles Boîte à ombres chinoises Lessay a été mis à jour le 2026-07-10 par Côte Ouest Centre Manche