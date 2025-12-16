Énigme en famille au fil de l’eau Auxerre

Énigme en famille au fil de l’eau

7 rue de l’horloge Auxerre Yonne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01 13:30:00

fin : 2026-12-31 17:30:00

Date(s) :

2026-01-01

Enigme en famille au fil de l’eau 23 km. Après avoir ajusté vos vélos et récupéré vos carnets de route, vous voici partis pour une balade énigme en famille. Vous rejoignez les quais de l’Yonne et commencez votre excursion au fil de l’eau. Ce n’est pas une étape du Tour de France, tout est plat, sans difficulté. Régulièrement vous vous arrêtez pour répondre à des questions inscrites dans votre carnet de route, rechercher un détail sur une façade de monument ou de maison, un objet caché… Vous passez les écluses une à une et arrivez à Champs sur Yonne pour une rencontre sympathique avec une charmante dame et ses hôtes à 4 pattes. Puis vous reprenez la route sur l’autre rive de l’Yonne et rentrez tranquillement à Auxerre pour nous remettre votre précieux carnet complété avec les réponses aux énigmes. Un cadeau sera remis aux jeunes participants. .

7 rue de l’horloge Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 35 96 contact@franceavelo.com

