Enigmes au cœur de la nuit, Eurêka – CCSTI de Chambéry, Chambéry

Enigmes au cœur de la nuit Samedi 23 mai, 20h00 Eurêka – CCSTI de Chambéry Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Grand jeu de piste proposé par l’équipe d’Eurêka.

Le temps d’une soirée, explorez les secrets de la nuit. Entre science et imaginaire, laissez-vous entraîner dans un parcours parsemé d’indices et de jeux. Tapis dans l’ombre, des personnages énigmatiques et de mystérieuses créatures vous guideront dans cette aventure scientifique nocturne. Prêts pour cette expédition dans le monde de l’obscurité ?

Eurêka – CCSTI de Chambéry 150, rue de la République, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 60 04 25 http://chambery.fr/galerie.eureka Eurêka est le Centre de Culture Scientifique de la Ville de Chambéry. Ses expositions permanentes et temporaires ont pour objectif d’ouvrir le monde des sciences au public grâce à des espaces de découvertes, d’expériences et d’échanges.

Nuit européenne des musées

