Enjoy the game, Le Grand Mix, Tourcoing
Enjoy the game, Le Grand Mix, Tourcoing jeudi 16 avril 2026.
Enjoy the game Jeudi 16 avril, 14h00 Le Grand Mix Nord
Entrée libre. Tout public à partir de 6 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T17:00:00+02:00
Le Grand Mix 5 Place Notre Dame 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 0320701000 https://legrandmix.com/fr [{« type »: « email », « value »: « ludotheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320701000 »}] https://legrandmix.com/fr/infos-pratiques/venir
La ludothèque vous propose de découvrir une sélection de coups de cœur le temps d’un « après-midi jeux » pour petits et grands au Grand Mix, dans une ambiance ludique et conviviale !
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