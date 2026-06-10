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Enquête à bicyclette Mairie La Grande-Verrière

Enquête à bicyclette Mairie La Grande-Verrière samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Mairie

Adresse : La Brile

Ville : 71990 La Grande-Verrière

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

La Grande-Verrière

Enquête à bicyclette

Mairie La Brile La Grande-Verrière Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Nouveauté de l’été 2026 !
En selle sur votre vélo seul ou en équipe vivez l’expérience d’une véritable enquête policière au cœur du village de La Grande-Verrière… Attendez vous à des surprises…   .

Mairie La Brile La Grande-Verrière 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Enquête à bicyclette

L’événement Enquête à bicyclette La Grande-Verrière a été mis à jour le 2026-06-10 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II

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