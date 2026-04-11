Enquête à la Mimi ferme Rollainville Neufchâteau

Neufchâteau

Enquête à la Mimi ferme

Rollainville 320 rue de l’église Neufchâteau Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 15:00:00

fin : 2026-08-21 17:00:00

Date(s) :

2026-07-10

À La Nouvelle Mimi Ferme, une drôle de mission vous attend la réserve de nourriture des animaux a mystérieusement disparu juste avant l’heure du goûter !

Petits et grands devront unir leurs forces pour aider la fermière à résoudre cette énigme pleine de surprises. Observation, réflexion et esprit d’équipe seront indispensables pour suivre les indices disséminés dans la ferme et découvrir lequel des habitants gourmands se cache derrière cette disparition.

Pensé pour les familles et les groupes d’amis, ce jeu immersif mêle aventure, découverte et amusement dans une ambiance conviviale et pleine de bonne humeur. Une activité originale pour partager un moment complice au cœur de la ferme.

Places limitées 8 enfants (à partir de 5 ans) et 7 accompagnants.

RDV à la Mimi ferme de Rollainville

Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges.Enfants

5 .

Rollainville 320 rue de l’église Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est +33 3 29 94 10 95 contact@tourisme-ouest-vosges.fr

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English :

At La Nouvelle Mimi Ferme, a strange mission awaits you: the animals’ food supply has mysteriously disappeared just before snack time!

Young and old alike will have to join forces to help the farmer solve this enigma full of surprises. Observation, reflection and team spirit will be essential to follow the clues scattered around the farm and discover which of the greedy inhabitants is behind the disappearance.

Designed for families and groups of friends, this immersive game combines adventure, discovery and fun in a friendly, fun-filled atmosphere. An original activity to share a moment of complicity at the heart of the farm.

Places are limited to 8 children (aged 5 and over) and 7 accompanying adults.

Meet at Mimi ferme de Rollainville

Reservations required at the Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges.

L’événement Enquête à la Mimi ferme Neufchâteau a été mis à jour le 2026-05-22 par OT DE L’OUEST DES VOSGES