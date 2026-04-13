Enquête au musée, Musée d’art et d’histoire Louis Senlecq, L’Isle-Adam

Enquête au musée Samedi 23 mai, 18h00 Musée d’art et d’histoire Louis Senlecq Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Le musée a besoin de vous pour mener une enquête.

Un jeu de piste et des énigmes à résoudre vous seront proposés afin de partager un moment ludique au musée.

Musée d’art et d’histoire Louis Senlecq 31 Grande Rue, 95290 L’Isle-Adam, France L’Isle-Adam 95290 Val-d’Oise Île-de-France +33174561123 https://ville-isle-adam.fr/musee Constituées à l’origine par un cercle de donateurs proches du fondateur de l’association – le docteur Louis Senlecq – puis grâce à la générosité des descendants d’artistes, de collectionneurs et de mécènes, les collections du musée racontent l’histoire de la ville et de son territoire.

Les collections s’articulent autour de grandes thématiques suivantes : L’Isle-Adam au XVIIIe siècle, les princes de Conti; Joseph Le Guluche et les terres cuites de L’Isle-Adam; l’École des bords de l’Oise et de son principal représentant Jules Dupré (1811-1889).

La programmation d’expositions temporaires menée par le musée à partir de ses collections, éclaire d’un regard nouveau l’histoire et le patrimoine de la ville tout en étant ouverte sur l’art contemporain.

Les principales expositions sont accompagnées d’un catalogue, véritable ouvrage de référence, et d’un programme d’animations culturelles à destination de tous les publics.

Jeu de piste « Enquête au musée »

© musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq – Ville de l’Isle-Adam