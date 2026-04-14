Mémoires du paysage Caroline Bouyer – Ariane Fruit, Musée d’art et d’histoire Louis Senlecq, L’Isle-Adam

Mémoires du paysage

Caroline Bouyer – Ariane Fruit Samedi 23 mai, 18h00 Musée d’art et d’histoire Louis Senlecq Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Exposition consacrée à l’oeuvre gravé et dessiné de Caroline Bouyer et d’Ariane Fruit.

Les gravures de Caroline Bouyer, représentant les abords de voies ferrées, les chantiers parisiens, les portes du périphérique ou encore les hauts fourneaux de Dunkerque, entrent en dialogue avec les oeuvres d’Ariane Fruit, qui évoquent des vues nocturnes de Paris, les paysages de la petite ceinture et l’interminable rue de Rome.

Les espaces industrialo-urbains, laissent ensuite place à l’immensité des forêts canadiennes et aux plages et falaises normandes, dessinées et gravées par Ariane Fruit. L’exposition se poursuit avec les gravures de Caroline Bouyer où le végétal côtoie le minéral dans de savantes compositions oniriques.

À travers ce parcours réunissant plus d’une centaine d’oeuvres, les deux artistes offrent une réflexion croisée sur la transformation des territoires et la mémoire des lieux, entre observation documentaire et imaginaire poétique.

Musée d’art et d’histoire Louis Senlecq 31 Grande Rue, 95290 L’Isle-Adam, France L’Isle-Adam 95290 Val-d’Oise Île-de-France +33174561123 https://ville-isle-adam.fr/musee Constituées à l’origine par un cercle de donateurs proches du fondateur de l’association – le docteur Louis Senlecq – puis grâce à la générosité des descendants d’artistes, de collectionneurs et de mécènes, les collections du musée racontent l’histoire de la ville et de son territoire.

Les collections s’articulent autour de grandes thématiques suivantes : L’Isle-Adam au XVIIIe siècle, les princes de Conti; Joseph Le Guluche et les terres cuites de L’Isle-Adam; l’École des bords de l’Oise et de son principal représentant Jules Dupré (1811-1889).

La programmation d’expositions temporaires menée par le musée à partir de ses collections, éclaire d’un regard nouveau l’histoire et le patrimoine de la ville tout en étant ouverte sur l’art contemporain.

Les principales expositions sont accompagnées d’un catalogue, véritable ouvrage de référence, et d’un programme d’animations culturelles à destination de tous les publics.

Exposition « Mémoires du paysage » de Caroline Bouyer et Ariane Fruit

© musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq – Ville de l’Isle-Adam