Enquête d’Hallowen Rue Frédéric Chopin Harfleur

Informations pratiques

Harfleur

Enquête d’Hallowen

Rue Frédéric Chopin La Forge Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 18:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Cette enquête demandera de l’astuce aux grands comme aux petits afin de résoudre les indices parfois ardus…

Un moment de complicité pour profiter de la fête des monstres !

Sur inscription auprès de la bibliothèque Elsa Triolet .

Rue Frédéric Chopin La Forge Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 culture@harfleur.fr

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English : Enquête d’Hallowen

L’événement Enquête d’Hallowen Harfleur a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie