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AGENDA · Harfleur

Enquête d’Hallowen Rue Frédéric Chopin Harfleur

samedi 31 octobre 2026 · Rue Frédéric Chopin · Harfleur

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Rue Frédéric Chopin
Adresse
La Forge
Ville
76700 Harfleur
Département
Seine-Maritime
Tarif

Harfleur

Enquête d’Hallowen

Rue Frédéric Chopin La Forge Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 18:00:00
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-31

Cette enquête demandera de l’astuce aux grands comme aux petits afin de résoudre les indices parfois ardus…
Un moment de complicité pour profiter de la fête des monstres !

Sur inscription auprès de la bibliothèque Elsa Triolet   .

Rue Frédéric Chopin La Forge Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09  culture@harfleur.fr

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English : Enquête d’Hallowen

L’événement Enquête d’Hallowen Harfleur a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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