Enquête d’Hallowen Rue Frédéric Chopin Harfleur
samedi 31 octobre 2026 · Rue Frédéric Chopin · Harfleur
Informations pratiques
Harfleur
Enquête d’Hallowen
Rue Frédéric Chopin La Forge Harfleur Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 18:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Cette enquête demandera de l’astuce aux grands comme aux petits afin de résoudre les indices parfois ardus…
Un moment de complicité pour profiter de la fête des monstres !
Sur inscription auprès de la bibliothèque Elsa Triolet .
Rue Frédéric Chopin La Forge Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 culture@harfleur.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Enquête d’Hallowen
L’événement Enquête d’Hallowen Harfleur a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Harfleur (Seine-Maritime)
- Spectacle J’ai descendu dans mon jardin Rue Frédéric Chopin Harfleur 12 septembre 2026
- Contes en musique Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur 12 septembre 2026
- Visite flash de l’exposition Les villas balnéaires du Havre à Étretat Musée du Prieuré Harfleur 13 septembre 2026
- Spectacle : vacances en bord de mer, Musée du Prieuré, Harfleur 18 septembre 2026
- Spectacle Vacances en bord de mer Musée du Prieuré Harfleur 18 septembre 2026