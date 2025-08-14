Enquête game Masevaux-Niederbruck

Informations pratiques

Masevaux-Niederbruck

Enquête game

15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-21 13:00:00

fin : 2026-10-30 20:30:00

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-23 2026-10-24 2026-10-28 2026-10-30 2026-10-31

Une salle, deux aventures… à chacun sa mission !

Bienvenue dans la Salle du Cercle, un lieu mystérieux où magie, énigmes et secrets oubliés vous attendent. Selon les participants, l’aventure prend une toute autre dimension les adultes devront lever une ancienne malédiction, tandis que les plus jeunes intégreront une célèbre école de sorciers pour accomplir leur première grande mission.

Les Flacons Maudits Version Adulte Une mystérieuse collection de flacons aux pouvoirs extraordinaires est conservée dans la Salle du Cercle. Mais l’un d’eux a été corrompu et une ancienne malédiction menace de se réveiller. En équipe, explorez les lieux, résolvez les énigmes, déchiffrez les indices et découvrez quel flacon est à l’origine du chaos avant qu’il ne soit trop tard. Une enquête immersive où observation, logique et coopération seront les clés de votre réussite.

L’École des Sorciers Version Enfant Aujourd’hui, les apprentis sorciers sont attendus pour leur première grande mission ! Un sortilège a semé la pagaille dans la Salle du Cercle potions renversées, objets enchantés et mystérieux secrets attendent d’être découverts. Les jeunes sorciers devront unir leurs pouvoirs pour résoudre les énigmes, relever les défis et rétablir l’équilibre de la magie. Une aventure ludique et immersive spécialement pensée pour les enfants, favorisant la réflexion, l’observation et le travail d’équipe.

Créneaux sur réservation auprès de l’Office de Tourisme. .

15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99 ot.masevaux@cc-vallee-doller.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Enquête game Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach