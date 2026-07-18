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AGENDA · Masevaux-Niederbruck

Soirée tartes flambées Masevaux-Niederbruck

vendredi 14 août 2026 · Masevaux-Niederbruck

Soirée tartes flambées Masevaux-Niederbruck

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
14 rue du Stade
Ville
68290 Masevaux-Niederbruck
Département
Haut-Rhin
Tarif

Masevaux-Niederbruck

Soirée tartes flambées

14 rue du Stade Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 21:30:00

Date(s) :
2026-08-14

Le camping de Masevaux vous invite à une soirée concert tartes flambées, ouverte à tous. Venez profiter d’une ambiance conviviale au son du Collectif Musik Story, un groupe local qui revisite les grands classiques du rock. Des cocktails et des glaces seront également proposés tout au long de la soirée. Réservation conseillée par téléphone.   .

14 rue du Stade Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 39 83 94 

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English :

L’événement Soirée tartes flambées Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach

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