Soirée tartes flambées Masevaux-Niederbruck
vendredi 14 août 2026 · Masevaux-Niederbruck
Informations pratiques
Masevaux-Niederbruck
Soirée tartes flambées
14 rue du Stade Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 21:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Le camping de Masevaux vous invite à une soirée concert tartes flambées, ouverte à tous. Venez profiter d’une ambiance conviviale au son du Collectif Musik Story, un groupe local qui revisite les grands classiques du rock. Des cocktails et des glaces seront également proposés tout au long de la soirée. Réservation conseillée par téléphone. .
14 rue du Stade Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 39 83 94
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English :
L’événement Soirée tartes flambées Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach
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