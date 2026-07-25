Informations pratiques

Masevaux-Niederbruck

Atelier découverte du Chamanisme Rituel de Guérison

Rue du Château Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23 09:00:00

fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Nota Bene le mot guérison n’est pas utilisé dans un sens médical, mais dans un sens archétypal tel que l’a écrit la psychanalyste jungienne Clarissa Pinkola Estes (femmes qui courent avec les loups) Les histoires soignent, elles ont un immense pouvoir. Elles ne nous demandent rien sauf de les écouter. Elles contiennent les remèdes pour régénérer les pulsions psychiques perdues .

En effet, selon Carl Gustav Jung, les contes de Grimm sont des histoires archétypales indiquant un itinéraire conduisant à l’épanouissement de soi (le chemin d’Individuation).

Durant cette journée, aidé d’une Roue Médecine, nous allons suivre la Belle au Bois Dormant dans son chemin vers l’éveil. Elle n’est pas une héroïne qui doit se battre, surmonter des épreuves, affronter des dragons… elle se retrouve dans une phase qui évoque l’Hermite du Tarot un moment où on prend du recul, un temps d’introspection, un peu coupé du monde et des autres… pour se protéger et reprendre des forces.

Mais cette position, si elle dure trop longtemps sclérose au lieu de féconder…

Nous allons donc apprendre, comprendre et avoir l’énergie pour dépasser et poursuivre son chemin avec plus de conscience et plus de sérénité. .

Rue du Château Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 9 25 78 13 08 racines-arts@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier découverte du Chamanisme Rituel de Guérison Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach