Enquête Mégalithique : Le trésor perdu de la Rivière d’Auray, Tumulus de Kernours, Le Bono

Informations pratiques

Enquête Mégalithique : Le trésor perdu de la Rivière d’Auray Dimanche 20 septembre, 15h00 Tumulus de Kernours Morbihan

Visite-enquête familiale à partir de 7 ans.

Gratuit, réservation obligatoire / Dans la limite des places disponibles. Rendez-vous au tumulus de Kernours

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Enquête Mégalithique : Le trésor perdu de la Rivière d’Auray

Connaissez-vous la légende du mystérieux trésor des rives du Bono ?

Il est dit sur le port que ce butin perdu est protégé par les eaux tumultueuses des rivières, mais surtout par d’anciens géants de pierre millénaires. De nombreuses recherches ont déjà été effectuées, en vain… Le trésor est trop bien protégé, et surtout trop bien caché.

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, rejoignez Paysages de Mégalithes et un groupe de braves explorateurs afin de démêler ce mystère ! Parviendrez-vous à retrouver le trésor perdu ?

Tumulus de Kernours 5 Rue Jean Mermoz 56400 Le Bono Le Bono 56400 Morbihan Bretagne https://www.lebono.fr/decouvrir-le-bono/patrimoine/le-tumulus-et-les-tombelles-de-kernours/ [{« type »: « email », « value »: « contact@paysages-megalihtes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0297593201 »}] Inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, au coeur du Bien des Mégalithes de Carnac et des Rives du Morbihan, le tumulus de Kernours est une tombe à couloir exceptionnelle présentant un couloir coudé et des gravures qui sont encore visibles aujourd’hui.

Datant de la fin du Néolithique, le tumulus structure avec d’autres sites et monuments mégalithiques le paysage du Sud du Morbihan, revêtant une symbolique complexe au sens encore incertain.

Aujourd’hui, cette sépulture se trouve dans un Espace Naturel Sensible de la commune du Bono. Les visiteurs sont donc invités à respecter ce patrimoine universel et exceptionnel, ainsi que la nature qui l’entoure, le protège et lui donne une lecture archéologique unique

Enquête Mégalithique : Le trésor perdu de la Rivière d’Auray

©Emilie Heddebeaux