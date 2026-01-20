Enquête nocturne zone blanche à Saint-Didier

Saint-Didier Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05 22:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Dans le cadre de l’enquête zone blanche BFC (enquête dont le but est d’aller sur des sites où aucune donnée naturaliste n’a été saisie, afin d’y noter les espèces réellement présentes), venez participer à des sorties de découverte de l’avifaune à Saint-Didier ! Trois rendez-vous printaniers sont organisés le 28 mars, le 1er mai et le 5 juin pour essayer de contacter le maximum d’espèces, à travers des balades de 2 h 30 à 3 h animées par un ornithologue. L’occasion d’aider à retrouver un maximum d’oiseaux, mais aussi pour en profiter pour apprendre à les reconnaître à la vue et au chant.

RDV à 19 h à Saint-Didier, pour retour prévu vers 22 h. Lieu exact de RDV et information complémentaire indiquées après inscription via kevin.giraudin@bechamail.fr ou au 06 75 58 77 74 (attention, places limitées). Prévoir bonnes chaussures et vêtements de terrain, un pique-nique sorti du sac, une lampe et vos jumelles si vous en avez. .

Saint-Didier 21210 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

