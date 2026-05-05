Dîner concert au Chat Blanc Duo Living Side (white blues & West coast pop) Foodtruck La Boca Loca Domaine du Chat Blanc Saint-Didier

Saint-Didier

Dîner concert au Chat Blanc Duo Living Side (white blues & West coast pop) Foodtruck La Boca Loca

Domaine du Chat Blanc 255 chemin du barraud Saint-Didier Vaucluse

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

à partir de 16 ans (gratuit en dessous de 16 ans)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17 22:45:00

Date(s) :

2026-07-17

Le duo Living Side propose un voyage sonore Blues et Pop anglo-saxon. Entre guitares acoustiques et électriques, savourez les classiques de Clapton, Pink Floyd ou Hendrix. Une soirée riche en émotions musicales, des années 60 à nos jours.

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Domaine du Chat Blanc 255 chemin du barraud Saint-Didier 84210 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 67 94 72 38 catherine.chatal@gmail.com

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English :

The duo Living Side takes you on a musical journey through Anglo-Saxon blues and pop. With a mix of acoustic and electric guitars, enjoy classics by Clapton, Pink Floyd, and Hendrix. An evening filled with musical excitement, from the 1960s to the present day.

L’événement Dîner concert au Chat Blanc Duo Living Side (white blues & West coast pop) Foodtruck La Boca Loca Saint-Didier a été mis à jour le 2026-05-05 par Inter Rhône