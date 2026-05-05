Festival Ventoux Saveurs “Apéro jazz au Chat Blanc” Loïc Fauche et les ateliers du Conservatoire d’Avignon Domaine du Chat Blanc Saint-Didier

Saint-Didier

Festival Ventoux Saveurs “Apéro jazz au Chat Blanc” Loïc Fauche et les ateliers du Conservatoire d’Avignon

Domaine du Chat Blanc 255 chemin du barraud Saint-Didier Vaucluse

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

à partir de 16 ans (gratuit en dessous de 16 ans)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 17:30:00

fin : 2026-09-13 20:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Concert des élèves de Loïc Fauche, Professeur au Conservatoire d’Avignon

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Domaine du Chat Blanc 255 chemin du barraud Saint-Didier 84210 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 63 00 78 catherine.chatal@gmail.com

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English :

Concert by students of Loïc Fauche, Professor at the Conservatoire d’Avignon

L’événement Festival Ventoux Saveurs “Apéro jazz au Chat Blanc” Loïc Fauche et les ateliers du Conservatoire d’Avignon Saint-Didier a été mis à jour le 2026-05-05 par Inter Rhône