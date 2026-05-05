Dîner concert au Chat Blanc Quintet Bleu Nuit (jazz) Foodtruck Pierre qui Roule Domaine du Chat Blanc Saint-Didier
Dîner concert au Chat Blanc Quintet Bleu Nuit (jazz) Foodtruck Pierre qui Roule Domaine du Chat Blanc Saint-Didier vendredi 14 août 2026.
Saint-Didier
Dîner concert au Chat Blanc Quintet Bleu Nuit (jazz) Foodtruck Pierre qui Roule
Domaine du Chat Blanc 255 chemin du barraud Saint-Didier Vaucluse
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
à partir de 16 ans (gratuit en dessous de 16 ans)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 22:45:00
Date(s) :
2026-08-14
Le Quintet Bleu Nuit, mené par la voix envoûtante d’Héloïse Desserre, revisite les standards du jazz et de la bossa nova avec une complicité rare. De Misty à Agua de Beber, profitez d’une escale musicale chic et solaire portée par des solistes de talent.
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Domaine du Chat Blanc 255 chemin du barraud Saint-Didier 84210 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 63 00 78 catherine.chatal@gmail.com
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English :
The Quintet Bleu Nuit, led by the bewitching voice of Héloïse Desserre, revisits jazz and bossa nova standards with a rare complicity. From Misty to Agua de Beber, enjoy a chic and sunny musical stopover with talented soloists.
L’événement Dîner concert au Chat Blanc Quintet Bleu Nuit (jazz) Foodtruck Pierre qui Roule Saint-Didier a été mis à jour le 2026-05-05 par Inter Rhône
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