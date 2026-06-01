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Femmes, Plantes & Savoirs au temps d’Hildegarde, Institut Sainte-Garde, Saint-Didier

Femmes, Plantes & Savoirs au temps d’Hildegarde, Institut Sainte-Garde, Saint-Didier

Femmes, Plantes & Savoirs au temps d’Hildegarde, Institut Sainte-Garde, Saint-Didier samedi 6 juin 2026.

Lieu : Institut Sainte-Garde

Adresse : 205 Chemin de Sainte-Garde 84210 Saint-Didier

Ville : 84210 Saint-Didier

Département : Vaucluse

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Limité à 40 personnes

Femmes, Plantes & Savoirs au temps d’Hildegarde Samedi 6 juin, 10h00 Institut Sainte-Garde Vaucluse

Limité à 40 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Avec Chani Bauza et Géraldine Jeannot, chanteuses lyriques et Lisa Nedellec, médiatrice du patrimoine de la CoVe
Nous vous proposons une immersion au cœur du Moyen Âge, à la rencontre d’Hildegarde de Bingen et des savoirs féminins liés aux plantes médicinales et aux potions. Cette Visite en scène mêlera récits autour des pratiques de soin, savoirs sur les plantes, et chants inspirés de l’univers d’Hildegarde, faisant dialoguer musique, nature et mystique pour une expérience sensorielle au cœur du jardin…

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Avec Chani Bauza et Géraldine Jeannot, chanteuses lyriques et Lisa Nedellec, médiatrice du patrimoine de la CoVe

©Mandragore officinale. Recueil de figures de plantes colorées. – BnF, Arsenal, Ms-2808, f. 7r. Gallica (BnF).

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