Visite commentée, Château de Thézan, Saint-Didier

Visite commentée 6 et 7 juin Château de Thézan Vaucluse

Tarif préférentiel à 8€ pour tous – Gratuit pour les moins de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le Château, le Parc et l’Orangerie seront ouverts tout le weekend à tarif préférentiel durant les rendez-vous aux jardins (sauf intempéries).

Un guide papier pour la visite du parc sera offert à tous les visiteurs.

Conférence sur le thème de L’HISTOIRE DES JARDINS DE L’ANTIQUITE A NOS JOURS par Stéphanie COLLET le dimanche à 11H, 14H30 et 16H30 (pas besoin de réserver d’avance)

Château de Thézan 58 Rue du Château, 84210 SAINT-DIDIER Saint-Didier 84210 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 88 07 46 http://www.chateaudethezan.com http://www.chateaudethezan.com Le Diamant de Provence : Château Renaissance incroyablement préservé avec jardin à la française transformé en parc à l’anglaise. Arbres séculaires. Allée de platanes. Fontaine et bassin. Rond de buis. Un véritable havre de paix et de fraîcheur. » Situé dans une impasse. Se garer dans les parkings gratuits du village

Rendez-vous aux jardins

©chateaudethezan