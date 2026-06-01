Histoire des Jardins, une réminiscence du Paradis, Château de Thézan, Saint-Didier
Histoire des Jardins, une réminiscence du Paradis, Château de Thézan, Saint-Didier dimanche 7 juin 2026.
Histoire des Jardins, une réminiscence du Paradis Dimanche 7 juin, 11h00, 14h30, 16h30 Château de Thézan Vaucluse
Tarif d’entrée incluant le château, le jardin, l’audioguide et la conférence : 8€ par adulte. Réduit : 6€ de 8 à 17 ans. Gratuit jusqu’à 7 ans inclus. Ouverture du château et du parc tous les jours sauf mardi de 10h à 18h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00
Conférence-Flash
Par Stéphanie Collet, cheffe du service culture et patrimoine de la CoVe
Installez-vous à l’ombre des vénérables arbres du parc du château de Thézan et écoutez l’histoire millénaire des jardins, depuis l’Antiquité et les fabuleux jardins suspendus de Babylone, jusqu’aux jardins contemporains, en passant par ceux de la Renaissance italienne, les jardins à la française, qui inspirèrent le premier jardin du château de Thézan, puis les jardins anglais et romantiques tels que le parc est aménagé aujourd’hui.
Cette conférence dure environ 45 minutes et vous pourrez, avant ou après, découvrir le parc et visiter les intérieurs du château à votre guise
Château de Thézan 58 Rue du Château, 84210 SAINT-DIDIER Saint-Didier 84210 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 88 07 46 http://www.chateaudethezan.com Le Diamant de Provence : Château Renaissance incroyablement préservé avec jardin à la française transformé en parc à l’anglaise. Arbres séculaires. Allée de platanes. Fontaine et bassin. Rond de buis. Un véritable havre de paix et de fraîcheur. » Situé dans une impasse. Se garer dans les parkings gratuits du village
Conférence-Flash
© Service Culture et Patrimoine de la CoVe
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