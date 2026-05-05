Dîner concert au Chat Blanc Guy Martichon Jazzy Pop Soirée Brouillade aux Truffes (producteur Espenon), autres plats Traiteur Poésie, desserts Glaces n’rolls Domaine du Chat Blanc Saint-Didier

Saint-Didier

Dîner concert au Chat Blanc Guy Martichon Jazzy Pop Soirée Brouillade aux Truffes (producteur Espenon), autres plats Traiteur Poésie, desserts Glaces n’rolls

Domaine du Chat Blanc 255 chemin du barraud Saint-Didier Vaucluse

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

à partir de 16 ans (gratuit en dessous de 16 ans)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28 22:45:00

Date(s) :

2026-08-28

Guy Martichon, ancien pâtissier et père du célèbre chanteur Christophe Maé, dédie désormais sa passion au saxophone. Entre jazz, pop et rock, il propose une performance solo virtuose et festive. Un moment de convivialité authentique au cœur du Vaucluse.

.

Domaine du Chat Blanc 255 chemin du barraud Saint-Didier 84210 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 63 00 78 catherine.chatal@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guy Martichon, former pastry chef and father of the famous singer Christophe Maé, now devotes his passion to the saxophone. Between jazz, pop and rock, he offers a virtuoso and festive solo performance. An authentic moment of conviviality in the heart of Vaucluse.

L’événement Dîner concert au Chat Blanc Guy Martichon Jazzy Pop Soirée Brouillade aux Truffes (producteur Espenon), autres plats Traiteur Poésie, desserts Glaces n’rolls Saint-Didier a été mis à jour le 2026-05-05 par Inter Rhône