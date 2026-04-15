Enquête sur les comportements des passagers : découvrez les résultats en avant-première Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle Tremblay-en-France Mardi 9 juin, 14h00 sur inscription

Enquête sur les comportements des passagers : découvrez les résultats en avant-première avec la Fondation ENAC

L’équipe de la chaire TRAVEL a le plaisir de vous inviter à venir découvrir, en avant-première, les résultats d’une enquête inédite livrant des enseignements concrets, des tendances émergentes et des clés de compréhension essentielles pour anticiper les évolutions du secteur et mieux répondre aux besoins des passagers de demain.

Cette présentation sera suivie d’une table ronde « comportements des passagers : tendances et transformation », avec un panel d’acteurs phares du transport et des mobilités.

Rendez-vous le 9 juin à 14h, à la Maison de l’Environnement et des Territoires de Paris Charles de Gaulle.

Programme détaillé à venir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-09T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-09T16:00:00.000+02:00

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https://fondation.enac.fr/enquete-sur-le-comportement-des-passagers-rdv-le-9-juin-pour-decouvrir-les-resultats-en-avant-premiere/

Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle Rue Louis Couhé, 93290 Tremblay-en-France Tremblay-en-France 93290 Seine-Saint-Denis



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