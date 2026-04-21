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Enquête sur les oiseaux Parking de Pors Rand Pleubian

Enquête sur les oiseaux Parking de Pors Rand Pleubian mardi 21 avril 2026.

Lieu : Parking de Pors Rand

Adresse : Armor Explor

Ville : 22610 Pleubian

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Pleubian

Enquête sur les oiseaux

Parking de Pors Rand Armor Explor Pleubian Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:00:00
fin : 2026-04-21

Date(s) :
2026-04-21

Enquête au Pays des Oiseaux
Devenez de véritables détectives de la nature et partez sur les traces de l’Oiseau Mystère ! À travers un jeu de piste ludique, apprenez à reconnaître les oiseaux grâce à leurs chants, leur plumage et leurs habitudes. Suivez les indices, résolvez les énigmes et percez leurs secrets au fil d’une aventure interactive et pleine de surprises !   .

Parking de Pors Rand Armor Explor Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 63 98 08 

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English :

L’événement Enquête sur les oiseaux Pleubian a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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