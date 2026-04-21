Enquête sur les oiseaux Parking de Pors Rand Pleubian
Enquête sur les oiseaux Parking de Pors Rand Pleubian mardi 21 avril 2026.
Pleubian
Enquête sur les oiseaux
Parking de Pors Rand Armor Explor Pleubian Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:00:00
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Enquête au Pays des Oiseaux
Devenez de véritables détectives de la nature et partez sur les traces de l’Oiseau Mystère ! À travers un jeu de piste ludique, apprenez à reconnaître les oiseaux grâce à leurs chants, leur plumage et leurs habitudes. Suivez les indices, résolvez les énigmes et percez leurs secrets au fil d’une aventure interactive et pleine de surprises ! .
Parking de Pors Rand Armor Explor Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 63 98 08
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English :
L’événement Enquête sur les oiseaux Pleubian a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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