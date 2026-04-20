Pleubian

Ramassage citoyen des macrodéchets marins

Impasse de Pors Rand Pleubian Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 14:00:00

fin : 2026-04-20 16:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Ramassage citoyen des macrodéchets marins.

Les agents en charge de la Réserve Naturelle Régionale du Sillon de Talbert vous proposent, en collaboration avec la mairie de Pleubian, un nettoyage participatif ouvert à tous afin de découvrir ce dispositif de préservation des milieux marins et côtiers.

Un pot de l’amitié sera offert en fin de séance à la Maison du Sillon.

Venez nombreux pour cette opération qui associe découverte et préservation d’un site remarquable ! .

Impasse de Pors Rand Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 16 54 67

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English :

L’événement Ramassage citoyen des macrodéchets marins Pleubian a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose