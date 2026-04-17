Sortie bord de mer Pleubian
Sortie bord de mer Pleubian vendredi 17 avril 2026.
Pleubian
Sortie bord de mer
Parking de Pors Rand Pleubian Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 13:30:00
fin : 2026-04-17 15:30:00
Date(s) :
2026-04-17 2026-04-20
Venez explorer l’estran et ses secrets à marée basse !
Partez à la découverte de cet écosystème fascinant et des espèces qui le peuplent. Apprenez comment elles survivent aux marées et aux conditions parfois extrêmes de la mer. Observez coquillages, crustacés et autres créatures marines cachées dans les rochers et les fonds sablonneux. .
Parking de Pors Rand Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 63 98 08
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English :
L’événement Sortie bord de mer Pleubian a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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