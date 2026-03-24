Enquête théâtralisée autour du patrimoine de la Reconstruction

Centre-ville de Pont-Audemer Pont-Audemer Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:30:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Années 50. Dans un contexte d’après-guerre, une drôle d’affaire attend les enquêteurs venus exprès à Pont-Audemer. La mort suspecte d’une femme dans le hall de l’un des immeubles de la Reconstruction a de quoi rendre curieux … Les détectives devront démêler un mystère bien enfoui pour parvenir à faire éclater la vérité. Les joueurs seront menés, grâce à une feuille de route, à interroger des suspects, à résoudre des énigmes et à déceler des preuves bien cachées.

Les différents suspects sont interprétés par des comédien.nes professionnel.les.les en costume.

L’ensemble de l’enquête a pour vocation de faire découvrir le patrimoine de la Reconstruction de la ville de Pont-Audemer des personnages importants de l’époque, des informations historiques et architecturales seront ainsi distillées tout au long du jeu. Durée 1h30. .

Centre-ville de Pont-Audemer Pont-Audemer 27500 Eure Normandie +33 2 32 20 21 16 sylvie.favier@pontaudemer.fr

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English : Enquête théâtralisée autour du patrimoine de la Reconstruction

L’événement Enquête théâtralisée autour du patrimoine de la Reconstruction Pont-Audemer a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure