Visite libre, Musée Alfred Canel, Pont-Audemer

Visite libre Samedi 23 mai, 19h00 Musée Alfred Canel Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Profitez de cette ambiance nocturne pour visiter l’exposition Trésors Illustrés du musée Alfred-Canel présentée jusqu’au 24 mai !

Dix ouvrages issus des collections anciennes sont exceptionnellement mis à l’honneur. Un voyage fascinant à travers les siècles, où se croisent créatures légendaires, monstres, récits d’exploration, découverte de la richesse de l’Amérique du Sud, débuts de la montgolfière, prémices des guides touristiques, inventions visionnaires de Jules Verne et bien d’autres trésors à explorer…

Musée Alfred Canel 64 Rue de la République, 27500 Pont-Audemer, France Pont-Audemer 27500 Pont-Audemer Eure Normandie 0232568481 https://www.ville-pont-audemer.fr/culture/musee-alfred-canel Le fonds de la bibliothèque, de grande réputation, comporte 20.000 livres, documents et manuscrits dont une forte proportion concerne la Normandie. Ils sont répartis dans leurs meubles d’origine. Le musée a pris l’apparence d’un cabinet de curiosités. Inondé de lumière zénithale, il présente des tableaux, le plus souvent de peintres régionaux, jusqu’à saturation. S’y mêlent coléoptères, herbiers, fossiles, céramiques et autres objets. place réservée aux handicapés moteur en face du musée rue de la République.

Profitez de cette ambiance nocturne pour visiter l’exposition Trésors Illustrés du musée Alfred-Canel présentée jusqu’au 24 mai !

©Musée Alfred-Canel