Jeu : Murder Party, Musée Alfred Canel, Pont-Audemer

Jeu : Murder Party Samedi 23 mai, 19h30, 20h45 Musée Alfred Canel Eure

Durée 1h, 60 pers. max (3 groupes de 10 pers. par session).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:45:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Et si vous deveniez enquêteur le temps d’une soirée ?

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le Musée Alfred-Canel vous invite à vivre une expérience hors du commun : une murder party immersive, animée par l’association Touches d’Histoire.

Une enquête grandeur nature au cœur du musée

Plongés dans une intrigue captivante, vous devrez observer, interroger, analyser… et surtout coopérer pour résoudre une mystérieuse affaire. Inspirée du roman Le Repentir, écrit en 2012 par des élèves du collège Pierre et Marie Curie dans le cadre des « Goûters littéraires », cette aventure vous entraîne dans un scénario où fiction et patrimoine se rencontrent.

Les salles du musée deviennent un décor où chaque détail compte. Entre suspense et découverte, laissez-vous surprendre par cette expérience ludique et originale.

Une soirée à ne pas manquer !

Musée Alfred Canel 64 Rue de la République, 27500 Pont-Audemer, France Pont-Audemer 27500 Pont-Audemer Eure Normandie 0232568481 https://www.ville-pont-audemer.fr/culture/musee-alfred-canel [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 56 84 81 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.canel@ville-pont-audemer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ville-pont-audemer.fr/culture/musee-alfred-canel/ »}] Le fonds de la bibliothèque, de grande réputation, comporte 20.000 livres, documents et manuscrits dont une forte proportion concerne la Normandie. Ils sont répartis dans leurs meubles d’origine. Le musée a pris l’apparence d’un cabinet de curiosités. Inondé de lumière zénithale, il présente des tableaux, le plus souvent de peintres régionaux, jusqu’à saturation. S’y mêlent coléoptères, herbiers, fossiles, céramiques et autres objets. place réservée aux handicapés moteur en face du musée rue de la République.

Et si vous deveniez enquêteur le temps d’une soirée ?

©Musée Alfred-Canel