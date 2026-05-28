ENS À L’ÉCOUTE DES ANIMAUX DE LA NUIT Tuchan
ENS À L’ÉCOUTE DES ANIMAUX DE LA NUIT Tuchan samedi 10 octobre 2026.
Tuchan
ENS À L’ÉCOUTE DES ANIMAUX DE LA NUIT
Tuchan Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10 23:00:00
Date(s) :
2026-10-10
2 km Facile + 6 ans
À l’heure où les Hommes s’endorment, le monde de la nuit s’éveille. Dans un clair-obscur en apparence silencieux, venez écouter cris discrets, chants, ultrasons. L’occasion d’aborder la trame noire.
Réservation obligatoire sur le site internet du Parc. 25 personnes max.
Dans le cadre du Jour de la Nuit.
Prévoir lampe de poche.
Rendez-Parvous au parking rue de la Promenade, puis covoiturage vers le château d’Aguilar.
.
Tuchan 11350 Aude Occitanie +33 6 79 05 46 64 naturailes66@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
2 km Easy + 6 years
Just as people are falling asleep, the night world is awakening. In a seemingly silent chiaroscuro, come and listen to discreet cries, songs and ultrasounds. It’s an opportunity to talk about the black screen.
Reservations required on the Park’s website. 25 people max.
As part of the Jour de la Nuit event.
Flashlight required.
Meet at the rue de la Promenade parking lot, then carpool to Château d’Aguilar.
L’événement ENS À L’ÉCOUTE DES ANIMAUX DE LA NUIT Tuchan a été mis à jour le 2026-05-28 par
À voir aussi à Tuchan (Aude)
- LE FESTIVAL DE THÉÂTRE DE SÉGURE A 10 ANS LE BAL DU SIÈCLE Tuchan 19 août 2026
- LE FESTIVAL DE THÉÂTRE DE SÉGURE A 10 ANS LA VICTOIRE À VENTOUX Tuchan 19 août 2026
- LE FESTIVAL DE THÉÂTRE DE SÉGURE A 10 ANS LE BAL DU SIÈCLE Tuchan 20 août 2026
- LE FESTIVAL DE THÉÂTRE DE SÉGURE A 10 ANS PANIQUE DANS LE SEIZIÈME ! Tuchan 20 août 2026
- LE FESTIVAL DE THÉÂTRE DE SÉGURE A 10 ANS AU BOUT DE MON STYLO Tuchan 21 août 2026