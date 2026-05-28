Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ENS À L’ÉCOUTE DES ANIMAUX DE LA NUIT Tuchan

ENS À L’ÉCOUTE DES ANIMAUX DE LA NUIT Tuchan

ENS À L’ÉCOUTE DES ANIMAUX DE LA NUIT Tuchan samedi 10 octobre 2026.

Ville : 11350 Tuchan

Département : Aude

Début : samedi 10 octobre 2026

Fin : dimanche 11 octobre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Tuchan

ENS À L’ÉCOUTE DES ANIMAUX DE LA NUIT

Tuchan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10 23:00:00

Date(s) :
2026-10-10

2 km Facile + 6 ans
À l’heure où les Hommes s’endorment, le monde de la nuit s’éveille. Dans un clair-obscur en apparence silencieux, venez écouter cris discrets, chants, ultrasons. L’occasion d’aborder la trame noire.
Réservation obligatoire sur le site internet du Parc. 25 personnes max.
Dans le cadre du Jour de la Nuit.
Prévoir lampe de poche.
Rendez-Parvous au parking rue de la Promenade, puis covoiturage vers le château d’Aguilar.
  .

Tuchan 11350 Aude Occitanie +33 6 79 05 46 64  naturailes66@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

2 km Easy + 6 years
Just as people are falling asleep, the night world is awakening. In a seemingly silent chiaroscuro, come and listen to discreet cries, songs and ultrasounds. It’s an opportunity to talk about the black screen.
Reservations required on the Park’s website. 25 people max.
As part of the Jour de la Nuit event.
Flashlight required.
Meet at the rue de la Promenade parking lot, then carpool to Château d’Aguilar.

L’événement ENS À L’ÉCOUTE DES ANIMAUX DE LA NUIT Tuchan a été mis à jour le 2026-05-28 par

À voir aussi à Tuchan (Aude)