La Palme

ENS AUTOUR DE LA LAGUNE PLANTES ET PAYSAGES

La Palme Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 14:00:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-10-11

5 km Moyen + 8 ans

Comment fonctionne la lagune ? Parcourez la sansouïre jusqu’à prendre de la hauteur en garrigue pour observer l’étang, comprendre son importance et découvrir les plantes qui l’entourent.

Réservation obligatoire par SMS. 20 personnes max.

.

La Palme 11480 Aude Occitanie +33 6 68 30 20 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

5 km Medium + 8 years

How does the lagoon work? Walk along the sansouïre until you reach the garrigue to observe the lagoon, understand its importance and discover the plants that surround it.

Reservations required by SMS. 20 people max.

L’événement ENS AUTOUR DE LA LAGUNE PLANTES ET PAYSAGES La Palme a été mis à jour le 2026-05-29 par