PRINCE OF SPEED CHAMPIONNAT DU MONDE DE VITESSE À LA VOILE

La Palme Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01 08:00:00

fin : 2026-10-01 20:00:00

Date(s) :

2026-09-01

GP international Farrel Cup d’automne qui se déroule sur la plage sauvage du Rouet de La Palme.

Les compétitions de la Farrel Cup 3 jours dans la période du 1er Septembre au 1er Octobre, selon les conditions météorologiques et marines.

Parking Salin de La Palme (randonnée à pied à travers le salin jusqu’à la plage).

Spot unique en Europe, grâce à la direction du vent pour toutes pratiques de voile, les riders sont toujours motivés à établir de nouveaux records !

Les autres rendez-vous Prince of Speed

– La Palme Championnat du Monde ISWC et GP Wing du 27 Avril au 6 Mai 2026

– La Palme Tentative du Record du Monde entre le 7 Juin et le 7 Juillet 2026.

.

La Palme 11480 Aude Occitanie wstspeedtour@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

GP international Autumn Farrel Cup held on the wild Rouet beach at La Palme.

Farrel Cup competitions: 3 days between September 1st and October 1st, depending on weather and sea conditions.

Parking: Salin de La Palme (hike through the salin to the beach).

A unique spot in Europe, thanks to the wind direction for all sailing practices, riders are always motivated to set new records!

Other Prince of Speed events

– La Palme ISWC World Championship and GP Wing: April 27 to May 6, 2026

– La Palme World Record Attempt: between June 7 and July 7, 2026.

L’événement PRINCE OF SPEED CHAMPIONNAT DU MONDE DE VITESSE À LA VOILE La Palme a été mis à jour le 2026-03-06 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi