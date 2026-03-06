PRINCE OF SPEED CHAMPIONNAT DU MONDE DE VITESSE À LA VOILE La Palme
La Palme Aude
Début : 2026-09-01 08:00:00
fin : 2026-10-01 20:00:00
2026-09-01
GP international Farrel Cup d’automne qui se déroule sur la plage sauvage du Rouet de La Palme.
Les compétitions de la Farrel Cup 3 jours dans la période du 1er Septembre au 1er Octobre, selon les conditions météorologiques et marines.
Parking Salin de La Palme (randonnée à pied à travers le salin jusqu’à la plage).
Spot unique en Europe, grâce à la direction du vent pour toutes pratiques de voile, les riders sont toujours motivés à établir de nouveaux records !
Les autres rendez-vous Prince of Speed
– La Palme Championnat du Monde ISWC et GP Wing du 27 Avril au 6 Mai 2026
– La Palme Tentative du Record du Monde entre le 7 Juin et le 7 Juillet 2026.
La Palme 11480 Aude Occitanie wstspeedtour@gmail.com
English :
GP international Autumn Farrel Cup held on the wild Rouet beach at La Palme.
Farrel Cup competitions: 3 days between September 1st and October 1st, depending on weather and sea conditions.
Parking: Salin de La Palme (hike through the salin to the beach).
A unique spot in Europe, thanks to the wind direction for all sailing practices, riders are always motivated to set new records!
Other Prince of Speed events
– La Palme ISWC World Championship and GP Wing: April 27 to May 6, 2026
– La Palme World Record Attempt: between June 7 and July 7, 2026.
