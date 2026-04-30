JEP 2026 VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE AU GRÉ DES VENTS La Palme

La Palme

JEP 2026 VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE AU GRÉ DES VENTS

Chemin des Caveaux La Palme Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Michel et Framboise ouvrent au public le jardin & la Chapelle, patrimoine architectural du village de La Palme, qu’ils ont admirablement restaurés.

L’Art parsemé dans le jardin ombragé et affiché dans la petite Chapelle ravira vos sens

Les Visites guidées gratuites de la saison 2026,

(de 17h à 18h SAUF INTEMPERIES)

MAI Vendredi 1er et samedi 2, vendredi 8 et samedi 9, samedi 16 et dimanche 17, samedi 23 et dimanche 24 ;

JUIN Samedi 6, dimanche 7, samedi 20 et dimanche 21 ;

JUILLET Samedi 4 et dimanche 5, dimanche 12, lundi 13 ;

AOUT Samedi 1 et dimanche 2, samedi 15 et dimanche 16, samedi 29 et dimanche 30 ;

SEPTEMBRE samedi 5 et dimanche 6, dimanche 15

et les Journées du Patrimoine les samedi 19 et dimanche 20.

Hormis ces dates, possibilité de visites guidées gratuites sur rendez-vous pour groupe de 5 personnes minimum. Contact par téléphone.

Visites libres pour découvrir les pépites du village de La Palme

Profitons-en pour découvrir le jolie village médiéval de La Palme.

* LE PATRIMOINE BÂTI

– L’Eglise du 13e siècle,

– La porte de la Barbacane (ancien pont-levis au 8e s.),

– La porte de la Tour de l’Horloge du 13e s.,

– La Chapelle St Pancrace du 10e s.,

– Le Moulin,

– Les lavoirs,

* LES VESTIGES DU PASSE

– La Via Domitia, la Voie Antique Romaine passe tout proche de la Chapelle Saint Pancrace.

– Les anciennes carrières

. L’ Ancienne Carrière de Marbre (Proche de la Carrière Lavoye, actuellement en activité. Vue panoramique sur l’Etang, le Salin (vue des partènements, structures géométriques caractéristiques de la saline,) et au troisième plan ; La Méditerranée.

. L’ Ancienne Carrière de Meule à ciel ouvert, Vestige Romain où l’on peut découvrir les empreintes circulaires typiques conservées dans la roche de l’extractions de la pierre meulière (Proche de la Chapelle St Pancrace)

* LE PATRIMOINE NATUREL

– La lagune,

– Le Salin (visites guidées (d’avril à septembre) en Petit train et en Calèche (juillet & août))

– La garrigue

– Les Randos du village

.

Chemin des Caveaux La Palme 11480 Aude Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the European Heritage Days

Michel and Framboise open to the public the garden and the chapel, architectural heritage of the village of La Palme, which they have admirably restored.

Art scattered around the shady garden and displayed in the little chapel will delight your senses:

Free guided tours for the 2026 season,

(from 5 p.m. to 6 p.m. EXCEPT INTEMPERIES):

MAY: Friday 1st and Saturday 2nd, Friday 8th and Saturday 9th, Saturday 16th and Sunday 17th, Saturday 23rd and Sunday 24th ;

JUNE: Saturday 6, Sunday 7, Saturday 20 and Sunday 21;

JULY: Saturday 4 and Sunday 5, Sunday 12, Monday 13 ;

AUGUST: Saturday 1 and Sunday 2, Saturday 15 and Sunday 16, Saturday 29 and Sunday 30;

SEPTEMBER: Saturday 5 and Sunday 6, Sunday 15

and the Journées du Patrimoine on Saturday 19th and Sunday 20th.

Outside these dates, free guided tours by appointment for groups of 5 or more. Contact us by phone.

Self-guided tours of the village of La Palme:

Let’s take the opportunity to discover the pretty medieval village of La Palme.

* BUILT HERITAGE

– The 13th-century church,

– The Barbacane gate (former 8th-century drawbridge),

– The 13th-century Tour de l’Horloge gate,

– 10th-century Chapelle St Pancrace,

– The mill,

– Laundries,

* VESTIGES OF THE PAST

– The Via Domitia, the ancient Roman road, passes close to Chapelle Saint Pancrace.

– The old quarries

. L’Ancienne Carrière de Marbre (Near the Carrière Lavoye, currently in operation. Panoramic view of the Etang, the Salin (with its characteristic geometric structures) and, in the background, the Mediterranean.

. The former open-air Carrière de Meule, a Roman vestige where you can see the typical circular imprints preserved in the rock from the extraction of millstone (near the Chapelle St Pancrace)

* NATURAL HERITAGE

– The lagoon,

– Le Salin (guided tours (April-September) by small train and horse-drawn carriage (July & August))

– The garrigue

– Village hikes

L’événement JEP 2026 VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE AU GRÉ DES VENTS La Palme a été mis à jour le 2026-04-30 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi