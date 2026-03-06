PRINCE OF SPEED CHAMPIONNAT DU MONDE DE VITESSE À LA VOILE La Palme
PRINCE OF SPEED CHAMPIONNAT DU MONDE DE VITESSE À LA VOILE
La Palme Aude
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-07-07 20:00:00
Tentative du Record du Monde d’été qui se déroule sur la plage sauvage du Rouet de La Palme.
Les compétitions se dérouleront, selon les conditions de vent, entre le 7 Juin et le 7 Juillet 2026, selon les conditions météorologiques et marines.
Parking Salin de La Palme (randonnée à pied à travers le salin jusqu’à la plage).
Spot unique en Europe, grâce à la direction du vent pour toutes pratiques de voile, les riders sont toujours motivés à établir de nouveaux records !
Les autres rendez-vous Prince of Speed
– La Palme Championnat du Monde ISWC et GP Wing du 27 Avril au 6 Mai 2026.
– La Palme GP international Farrel Cup 3 jours dans la période du 1er Septembre au 1er Octobre.
.
La Palme 11480 Aude Occitanie wstspeedtour@gmail.com
English :
Summer World Record attempt on the wild Rouet beach at La Palme.
The competitions will take place between June 7 and July 7, 2026, depending on wind and sea conditions.
Parking: Salin de La Palme (walk through the salt marsh to the beach).
A unique spot in Europe, thanks to the wind direction for all sailing practices, riders are always motivated to set new records!
Other Prince of Speed events
– La Palme ISWC World Championship and GP Wing: April 27 to May 6, 2026.
– La Palme GP International Farrel Cup: 3 days in the period: September 1 to October 1.
