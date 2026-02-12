DESCENTE DE CAISSES À SAVON LA PAUMO La Palme
Descente folklorique de caisses à savon.
La victoire se joue aussi avec la customisation des bolides et des costumes des pilotes. Avec Les Fadas ça va décoiffer !
Le compte à rebours est lancé vos bolides devront être prêts pour la descente.
Inscription auprès de l’association.
A vos outils
Vous trouverez les éléments techniques pour la construction de vos caisses à savon sur la page Facebook de l’asso.
Dans le village
– Restaurants sur place.
– Visites libres des pépites du villages (Ancien pont-levis, Tour de l’horloge, Lavoirs, moulins…).
La Palme 11480 Aude Occitanie +33 6 60 18 99 85 lesfadasassociation@gmail.com
English :
A folkloric soapbox race.
Victory is also a matter of customizing the cars and costumes of the drivers. With Les Fadas, you’re in for a treat!
The countdown is on: your cars must be ready for the descent.
Register with the association.
Get your tools:
You’ll find all the technical details you need to build your soapboxes on the association’s Facebook page.
In the village:
– Restaurants on site.
– Self-guided tours of village nuggets (Old Drawbridge, Clock Tower, Washhouses, Mills…).
