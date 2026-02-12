DESCENTE DE CAISSES À SAVON LA PAUMO

La Palme Aude

Descente folklorique de caisses à savon.

La victoire se joue aussi avec la customisation des bolides et des costumes des pilotes. Avec Les Fadas ça va décoiffer !

Le compte à rebours est lancé vos bolides devront être prêts pour la descente.

Inscription auprès de l’association.

A vos outils

Vous trouverez les éléments techniques pour la construction de vos caisses à savon sur la page Facebook de l’asso.

Dans le village

– Restaurants sur place.

– Visites libres des pépites du villages (Ancien pont-levis, Tour de l’horloge, Lavoirs, moulins…).

La Palme 11480 Aude Occitanie +33 6 60 18 99 85 lesfadasassociation@gmail.com

English :

A folkloric soapbox race.

Victory is also a matter of customizing the cars and costumes of the drivers. With Les Fadas, you’re in for a treat!

The countdown is on: your cars must be ready for the descent.

Register with the association.

Get your tools:

You’ll find all the technical details you need to build your soapboxes on the association’s Facebook page.

In the village:

– Restaurants on site.

– Self-guided tours of village nuggets (Old Drawbridge, Clock Tower, Washhouses, Mills…).

