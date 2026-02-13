BALADE DÉCOUVERTE DES OISEAUX Route Départementale 709 La Palme

BALADE DÉCOUVERTE DES OISEAUX

Route Départementale 709 Lieu dit La Pacheyrasso La Palme Aude

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13 11:30:00

2026-06-13

La Nature du Sud vous propose des balades pour observer et en apprendre davantage sur les oiseaux de notre région. Ces balades sont d’un niveau facile et accessible à tout public.

Ces balades commentées seront accompagnées et animées par un(e) ornithologue local(e).

Ces sorties s’adressent aux curieux de la nature qui souhaitent en apprendre davantage sur les oiseaux qui peuplent les lagunes de la Narbonnaise. En pleine période de migration il sera possible de voir des limicoles et passereaux de passage (Bécasseaux, Gravelots, Bergeronnette printanière et autres).

L’inscription est obligatoire.

Le lieu de rendez-vous sera transmis par courriel aux inscrits 48h avant la sortie.

Route Départementale 709 Lieu dit La Pacheyrasso La Palme 11480 Aude Occitanie +33 6 98 30 95 85 lanaturedusud@gmail.com

English :

La Nature du Sud offers walks to observe and learn more about the birds of our region. These walks are easy and accessible to all.

These guided walks will be led by a local ornithologist.

These outings are aimed at those who are curious about nature and want to learn more about the birds that inhabit the Narbonnaise lagoons. In the middle of migration, you’ll be able to see waders and passerines (sandpipers, gravelots, spring wagtails and others).

Registration is compulsory.

The meeting place will be e-mailed to those registered 48 hours before the outing.

L’événement BALADE DÉCOUVERTE DES OISEAUX La Palme a été mis à jour le 2026-02-13 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi