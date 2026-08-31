Informations pratiques

Artigues

ENS DE L’OURS DU ROUSSILLON À L’OURS BRUN

Artigues Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 14:30:00

fin : 2026-11-07 18:00:00

Date(s) :

2026-11-07

4 km / Moyen / + 6 ans

Dans la forêt qui a connu l’une des dernières chasses à l’ours locales, nous vous conterons l’histoire de la cohabitation avec le plantigrade dans les Pyrénées audoises durant une balade naturaliste.

Réservation obligatoire par téléphone. 25 personnes max.

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Artigues 11140 Aude Occitanie +33 6 79 05 46 64 naturapireneus@yahoo.com

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English :

4 km / Medium / + 6 years

In the forest where one of the last local bear hunts took place, we’ll tell you the story of cohabitation with the plantigrade in the Aude Pyrenees during a nature walk.

Reservations required by telephone. 25 people max.

L’événement ENS DE L’OURS DU ROUSSILLON À L’OURS BRUN Artigues a été mis à jour le 2026-08-31 par