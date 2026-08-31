ENS DE L’OURS DU ROUSSILLON À L’OURS BRUN Artigues
samedi 7 novembre 2026 · Artigues
Informations pratiques
Artigues
ENS DE L’OURS DU ROUSSILLON À L’OURS BRUN
Artigues Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 14:30:00
fin : 2026-11-07 18:00:00
Date(s) :
2026-11-07
4 km / Moyen / + 6 ans
Dans la forêt qui a connu l’une des dernières chasses à l’ours locales, nous vous conterons l’histoire de la cohabitation avec le plantigrade dans les Pyrénées audoises durant une balade naturaliste.
Réservation obligatoire par téléphone. 25 personnes max.
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Artigues 11140 Aude Occitanie +33 6 79 05 46 64 naturapireneus@yahoo.com
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English :
4 km / Medium / + 6 years
In the forest where one of the last local bear hunts took place, we’ll tell you the story of cohabitation with the plantigrade in the Aude Pyrenees during a nature walk.
Reservations required by telephone. 25 people max.
L’événement ENS DE L’OURS DU ROUSSILLON À L’OURS BRUN Artigues a été mis à jour le 2026-08-31 par