Visite de la plateforme de compostage de Foulayronnes, Plateforme de compostage Artigues, Artigues

Informations pratiques

Visite de la plateforme de compostage de Foulayronnes Samedi 19 septembre, 09h00 Plateforme de compostage Artigues Lot-et-Garonne

Gratuit. Sur réservation. 15 personnes par visite, port de chaussures fermées obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Découvrez les coulisses d’un site de valorisation des déchets organiques lors d’une visite de la plateforme de compostage de Foulayronnes. Suivez les différentes étapes de transformation des déchets en compost et comprenez le devenir de vos biodéchets. Une visite pour mieux appréhender les enjeux de l’économie circulaire, du recyclage des matières organiques et de leur valorisation au service d’une agriculture plus durable.

Plateforme de compostage Artigues 3 allée de Martinat Foulayronnes, 47510 Artigues Artigues 47510 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://admin.eventdrive.com/fr/visite-de-la-plateforme-de-compostage-de-foulayronnes-47/sinscrire »}] Plate forme de compostage Parking au bout d’impasse

Venez découvrir les coulisses d’un site de valorisation des déchets organiques !

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