Ens, un village pyrénéen et son église Parking du village Ens
mardi 8 septembre 2026 · Parking du village · Ens
Informations pratiques
Ens
Ens, un village pyrénéen et son église
Parking du village ENS Ens Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 14:00:00
fin : 2026-09-08 16:00:00
Date(s) :
2026-09-08
Visite du village d’Ens, les facettes d’un patrimoine rural montagnard et visite de l’église et de son portail du XIIe siècle.
Par l’association Les Amis du Patrimoine d’Ens (05 62 39 41 02) .
Parking du village ENS Ens 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
A tour of the village of Ens, exploring the various facets of its rural mountain heritage, and a visit to the church and its 12th-century portal.
L’événement Ens, un village pyrénéen et son église Ens a été mis à jour le 2026-07-15 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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