Informations pratiques

Ens

Visite commentée du sentier nature à Ens

Parking de Ens ENS Ens Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 14:00:00

fin : 2026-09-10 16:00:00

Date(s) :

2026-09-10

Un parcours nature d’1,7 km et de faible dénivelé vous informera sur le patrimoine naturel (faune, flore, arbres, roches, montagne) environnant. Vers la fin du parcours, une table d’orientation, avec une vue panoramique sur la vallée d’Aure, indique les différents sommets que vous pourrez contempler. Suivi par la visite de l’église.

Prévoir chaussures de marche

Par les Amis du Patrimoine d’Ens. 05 62 39 41 02 .

Parking de Ens ENS Ens 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

A gentle 1.7 km nature trail provides information on the surrounding natural heritage (fauna, flora, trees, rocks, mountains). Towards the end of the trail, an orientation table, with a panoramic view of the Aure valley, indicates the various peaks you can contemplate. Followed by a visit to the church.

Please bring walking shoes

L’événement Visite commentée du sentier nature à Ens Ens a été mis à jour le 2026-07-15 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65