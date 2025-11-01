Ensemble 2E2M : Carnatic memories Salle des fêtes de Gennevilliers Gennevilliers
Ensemble 2E2M : Carnatic memories Salle des fêtes de Gennevilliers Gennevilliers samedi 30 mai 2026.
Ensemble 2E2M : Carnatic memories Samedi 30 mai 2026, 20h00 Salle des fêtes de Gennevilliers Hauts-de-Seine
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T20:00:00 – 2026-05-30T21:30:00
Fin : 2026-05-30T20:00:00 – 2026-05-30T21:30:00
2e2m s’associe au collectif Onze Heures Onze, dédié au jazz et aux musiques improvisées, pour une rencontre avec le musicien indien B.C. Manjunath, joueur de Mridangam à la renommée mondiale.
Ils invitent les compositeurs/arrangeurs Alexandre Herer et Julien Pontvianne à croiser leurs univers avec celui de Séverine Ballon, compositrice invitée par 2e2m. Avec B.C. Manjunath ils créeront autour de son instrument, de ses rythmes et de son langage, un concert rythmé par trois compositions originales à la recherche de nouvelles sonorités et d’horizons esthétiques.
Plus qu’une volonté de fusion, c’est l’envie de créer une musique nouvelle, qui anime cette équipe aux origines culturelles multiples.
_____
PROGRAMME
Alexandre Herer – Carnatic Memories
création mondiale • commande du Collectif Onze Heures Onze
mridangam, voix, flûte, saxophone, rhodes, alto, violoncelle
Julien Pontvianne
création mondiale • commande du Collectif Onze Heures Onze
mridangam, voix, flûte, saxophone, rhodes, alto, violoncelle
Séverine Ballon
création mondiale • commande de 2e2m
mridangam, voix, flûte, saxophone, rhodes, alto, violoncelle
_____
B.C. Manjunath (artiste invité), mridangam, konnakol
Ensemble 2e2m
Léo Margue, direction
Jean-Philippe Grometto, flûte
Claire Merlet, alto
Sarah Givelet, violoncelle
Collectif Onze Heures Onze
Anne-Emmanuelle Davy, voix
Alexandre Herer, fender rhodes, claviers
Julien Pontvianne, saxophone
_____
Infos pratiques :
Samedi 30 mai 2026 – 20h
Salle des Fêtes – 177 avenue Gabriel-Péri, 92230 Gennevilliers
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Infos : https://www.ensemble2e2m.fr/carnatic-memories-2/
_____
Coproduction 2e2m / Collectif Onze heures onze, avec le soutien de la Sacem et de la Maison de la Musique Contemporaine et l’aide de la SPEDIDAM.
L’ensemble 2E2M est conventionné par la DRAC IdF sur la période 2023-2024-2025
Salle des fêtes de Gennevilliers 177, avenue Gabriel-Péri – 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ensemble2e2m.fr/carnatic-memories-2/ »}] [{« link »: « https://www.ensemble2e2m.fr/carnatic-memories/ »}]
B.C. Manjunath + 2e2m + Onze Heures Onze concert création musicale
Photo © Stéphanie Knibbe