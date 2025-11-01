Ensemble 2E2M : Carnatic memories Salle des fêtes de Gennevilliers Gennevilliers

Ensemble 2E2M : Carnatic memories Samedi 30 mai 2026, 20h00 Salle des fêtes de Gennevilliers Hauts-de-Seine

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T20:00:00 – 2026-05-30T21:30:00

Fin : 2026-05-30T20:00:00 – 2026-05-30T21:30:00

2e2m s’associe au collectif Onze Heures Onze, dédié au jazz et aux musiques improvisées, pour une rencontre avec le musicien indien B.C. Manjunath, joueur de Mridangam à la renommée mondiale.

Ils invitent les compositeurs/arrangeurs Alexandre Herer et Julien Pontvianne à croiser leurs univers avec celui de Séverine Ballon, compositrice invitée par 2e2m. Avec B.C. Manjunath ils créeront autour de son instrument, de ses rythmes et de son langage, un concert rythmé par trois compositions originales à la recherche de nouvelles sonorités et d’horizons esthétiques.

Plus qu’une volonté de fusion, c’est l’envie de créer une musique nouvelle, qui anime cette équipe aux origines culturelles multiples.

_____

PROGRAMME

Alexandre Herer – Carnatic Memories

création mondiale • commande du Collectif Onze Heures Onze

mridangam, voix, flûte, saxophone, rhodes, alto, violoncelle

Julien Pontvianne

création mondiale • commande du Collectif Onze Heures Onze

mridangam, voix, flûte, saxophone, rhodes, alto, violoncelle

Séverine Ballon

création mondiale • commande de 2e2m

mridangam, voix, flûte, saxophone, rhodes, alto, violoncelle

_____

B.C. Manjunath (artiste invité), mridangam, konnakol

Ensemble 2e2m

Léo Margue, direction

Jean-Philippe Grometto, flûte

Claire Merlet, alto

Sarah Givelet, violoncelle

Collectif Onze Heures Onze

Anne-Emmanuelle Davy, voix

Alexandre Herer, fender rhodes, claviers

Julien Pontvianne, saxophone

_____

Infos pratiques :

Samedi 30 mai 2026 – 20h

Salle des Fêtes – 177 avenue Gabriel-Péri, 92230 Gennevilliers

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Infos : https://www.ensemble2e2m.fr/carnatic-memories-2/

_____

Coproduction 2e2m / Collectif Onze heures onze, avec le soutien de la Sacem et de la Maison de la Musique Contemporaine et l’aide de la SPEDIDAM.

L’ensemble 2E2M est conventionné par la DRAC IdF sur la période 2023-2024-2025

Salle des fêtes de Gennevilliers 177, avenue Gabriel-Péri – 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ensemble2e2m.fr/carnatic-memories-2/ »}] [{« link »: « https://www.ensemble2e2m.fr/carnatic-memories/ »}]

B.C. Manjunath + 2e2m + Onze Heures Onze concert création musicale

Photo © Stéphanie Knibbe