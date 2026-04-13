Ensemble à vélo, salle Louis Blazy avenue du Président Paul Delcourt, Mourenx
Ensemble à vélo, salle Louis Blazy avenue du Président Paul Delcourt, Mourenx samedi 13 juin 2026.
Ensemble à vélo Samedi 13 juin, 14h00 salle Louis Blazy avenue du Président Paul Delcourt Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00
salle Louis Blazy avenue du Président Paul Delcourt mourenx Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Ateliers de maniabilité, de maîtrise de ses trajectoires et de sa vitesse, sécurité de la pratique
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