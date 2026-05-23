Ensemble contre la renouée du Japon ! Saint-Briac-sur-Mer
Ensemble contre la renouée du Japon ! Saint-Briac-sur-Mer vendredi 29 mai 2026.
Saint-Briac-sur-Mer
Ensemble contre la renouée du Japon !
RDV devant l’ALGECO du cabinet médical Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Ensemble contre la renouée du Japon ! Rendez-vous pour une heure d’information et d’action.
Prévoir vêtements de jardinage.
Inscription valery.lamoure@saint-briac.fr .
RDV devant l’ALGECO du cabinet médical Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 32 34
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English :
L’événement Ensemble contre la renouée du Japon ! Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-19 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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