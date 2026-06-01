Ensemble Faenza, Le Délire des lyres, Collégiale Saint-André, Chartres

Informations pratiques

Ensemble Faenza, Le Délire des lyres Dimanche 27 septembre, 17h00 Collégiale Saint-André Eure-et-Loir

20 €, 15 € pour les adhérents et les 18-25 ans, gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T17:00:00+02:00 – 2026-09-27T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T17:00:00+02:00 – 2026-09-27T19:00:00+02:00

Faenza est un quatuor en duo !

Marco Horvat : chant, théorbe, lira, guitare baroque

Francisco Mañalich : chant, basse de viole, guitare baroque

Le deux chanteurs – ténor et baryton – s’accompagnent eux-mêmes d’instruments à cordes frottées et pincées typiques de l’époque baroque.

Ils nous proposent un récital de musiques du 17e siècle à travers l’Europe : Gabriel Bataille, François Campion, Thomas Campion, André Campra, Bellerofonte Castaldi, Dubuisson, Charles Dufaut, Charles Hurel, Tobias Hume, Sébastien Le Camus, Carlo Milanuzzi, Henry Purcell, Giulio San Pietro de’ Negri.

Les textes sont de Madeleine de Scudéry et d’autres auteurs.

Collégiale Saint-André rue Saint André, 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://samedismusicaux.fr/2026/06/01/ensemble-faenza-le-27-septembre-2026-a-chartres/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.monetico-online-pro.com/samedis-musicaux/faenza-27-09-26 »}]

Faenza est un quatuor en duo ! Le deux chanteurs – ténor et baryton – s’accompagnent eux-mêmes d’instruments à cordes frottées et pincées typiques de l’époque baroque.