Spectacle La Légende de Monte-Cristo, le musical Chartres

La Légende de Monte-Cristo, le Musical sera l’évènement de l’année 2026. Ce spectacle, mis en scène par SERGE POSTIGO, fera vibrer les spectateurs au travers de chansons, chorégraphies et décors fabuleux.

1815, Edmond Dantès, jeune capitaine, est victime d’une machination et est injustement emprisonné au soir de ses fiançailles avec la belle Mercédès, dans les geôles du château d’If au large de Marseille. Après quatorze années de captivité, il parvient à s’échapper et l’aventure le conduit au trésor caché de l’île de Monte-Cristo. Il entame une nouvelle vie sous le nom du Comte de Monte-Cristo. Devenu riche et puissant mais ayant perdu l’amour de sa vie, Dantès est bien déterminé à assouvir sa vengeance en faisant payer ceux qui l’ont envoyé en prison… Une adaptation en comédie musicale du chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas avec GJON’S TEARS dans le rôle de DANTES et PHILIPPINE LAVREY dans celui de MERCEDES et plus d’une vingtaine de personnes sur scène. .

28 Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

« La Légende de Monte-Cristo, le Musical » will be the event of the year 2026. Directed by SERGE POSTIGO, the show will thrill audiences with songs, choreography and fabulous sets.

German :

« Die Legende von Monte Christo, das Musical » wird das Ereignis des Jahres 2026 sein. Das von SERGE POSTIGO inszenierte Spektakel wird die Zuschauer mit Liedern, Choreografien und fabelhaften Kulissen begeistern.

Italiano :

« La leggenda di Montecristo, il musical » sarà l’evento dell’anno 2026. Diretto da SERGIO POSTIGO, lo spettacolo entusiasmerà il pubblico con canzoni, coreografie e favolose scenografie.

Espanol :

« La leyenda de Montecristo, el musical » será el acontecimiento del año 2026. Dirigido por SERGE POSTIGO, el espectáculo entusiasmará al público con canciones, coreografías y fabulosos decorados.

